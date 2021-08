Niklas Schmidt freut sich auf die Rückkehr an die Bremer Brücke

Beim dramatischen 3:2-Sieg in Düsseldorf stand Niklas Schmidt - hier mit Josh Sargent - zum zweiten Mal in der Werder-Startelf.

Imago/Eibner-Pressefoto

Bremen . Seine Karriere bleibt ein Auf und Ab: Kurz vor seinem Auftritt an der Bremer Brücke geht es für Niklas Uwe Schmidt nach zwei durchwachsenen Jahren beim VfL Osnabrück wieder nach oben. Dabei hatte Werder Bremen den Edel-Techniker schon aussortiert - beim DFB-Pokalspiel am Samstag (15.30 Uhr) wird "Schmiddi" in der Startelf stehen.

Es ist nicht nur kurios, sondern auch rekordverdächtig: Bei seinem dritten Pflichtspiel-Einsatz für die Profis des SV Werder Bremen hieß es bei Niklas Schmidt wieder „Ecke, Tor“. So eine Bilanz dürfte in der Geschichte des Traditionsclubs e