Ein Salto bei besonderen Toren: "Chance" Simakala nach dem Treffer zum 2:1 in Saarbrücken. Jubel, Torjubel, Torschuetze, Torschütze Ba-Muaka Simakala (Osnabrueck) jubelt nach seinem Tor zum 0:1 mit einem Salto. Foto: osnapix

osnapix / Titgemeyer

Osnabrück. Ein Stürmer mit kongolesischen Wurzeln schießt ein Tor für den VfL Osnabrück – und hebt ab zum Salto! Das hatten wir doch schon mal an der Bremer Brücke! Ba-Muaka Simakala auf den Spuren von „Addy“ Waku Menga – der neue Stürmer des VfL feierte beim 2:1 in Saarbrücken einen Einstand wie aus dem Bilderbuch. Alle wollen wissen: Wieso kann er so einen perfekten Salto? Und warum möchte er lieber „Chance“ genannt werden?

