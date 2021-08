Jubel nach dem 2:1-Auswärtssieg des VfL Osnabrück im Ludwigsparkstadion: Angreifer "Chance" Simakala (2. von links) erzielte das zweite Tor selbst und bereitete das Eigentor von Saarbrückens Dennis Erdmann maßgeblich vor.

osnapix / Titgemeyer

Osnabrück. Es war ein denkwürdiger Auftakt des VfL Osnabrück am Samstag in Saarbrücken: Mit 2:1 startete die Mannschaft von Cheftrainer Daniel Scherning in die Drittliga-Saison 2021/2022. Sehen Sie hier das Spiel in der Zusammenfassung.

Dramatischer hätte die Begegnung aus Sicht der Lila-Weißen kaum verlaufen können: Nach einer Notbremse von Omar Traoré in der 3. Spielminute musste der VfL Osnabrück fast über die gesamte Spieldauer in Unterzahl agieren. Hinzu kam ein Schoc