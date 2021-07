Das erste Saisontor des VfL ist gerade gefallen: Ba-Muaka Simakala leistete die Vorarbeit, der Saarbrücker Erdmann vollendete.

osnapix / Titgemeyer

Saarbrücken. Gegen alle Widerstände ist der VfL Osnabrück mit einem denkwürdigen Sieg in seine zehnte Saison in der 3. Liga gestartet. Auf dem Weg zum hochverdienten 2:1 beim 1. FC Saarbrücken musste die Mannschaft einen frühen Platzverweis und eine schwere Verletzung verkraften - am Ende wurde das Team für einen leidenschaftlichen Kampf belohnt. Mit Mut, Moral und Mumm feierte der VfL einen grandiosen Sieg.

Was für ein Spiel, was für eine turbulente erste Halbzeit: Zwei Mannschaften, die auf jedes vorsichtige Abtasten verzichteten, und sofort den schnörkellosen Weg vor das Tor suchten. Der Freistoß, mit dem Simakala in der zweiten Minute Torwa