Liga-Debüt vor drei Jahren: Uli Taffertshofer nach dem 2:1 gegen Würzburg bei den Fans.

Helmut Kemme

Osnabrück. Ulrich Taffertshofer geht in seine vierte Saison beim VfL Osnabrück, motiviert und zuversichtlich. Dabei war es lange nicht klar, ob der Ur-Bayer an der Bremer Brücke bleibt. Warum er verlängerte, wie wichtig für ihn ein guter Start ist und welche Parallelen er zur Aufstiegssaison sieht, sagt der 29-Jährige in diesem Interview vor dem Saisonstart beim 1. FC Saarbrücken.

Wie wichtig ist ein guter Start?Ich sage das jedes Jahr und bin davon überzeugt: Ganz, ganz wichtig. Vor allem dann, wenn man nach einer enttäuschenden Saison mit einer veränderten Mannschaft antritt. Das ist eine schwierige Ausgangslage. D