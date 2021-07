Die Highlights der Drittligaspiele vom VfL Osnabrück im Video sehen Sie in Zukunft auch auf noz.de.

Helmut Kemme

Osnabrück. Am Freitag startet die 3. Liga in die Saison 2021/2022. Zum Auftakt empfängt der VfL Osnabrück MSV Duisburg an der Bremer Brücke. Die Highlights der Partie und der kommenden Spiele im Video sehen Sie in Zukunft auf noz.de.

Es geht wieder los. Die Sommerpause neigt sich dem Ende und in der 3. Liga beginnt der Spielbetrieb. Zum Auftakt empfängt der VfL Osnabrück am Freitag die Zebras aus Duisburg (Anstoß 19 Uhr) an der Bremer Brücke. Coronabedingt sind lediglic