Letzte Chance: An diesem Donnerstag ab 13 Uhr gehen die letzten Karten für das Auftaktspiel der 3. Liga zwischen dem VfL und dem MSV Duisburg in die Buchung.

Imago/Foto: Nico Paetzel

Osnabrück . Wer am Mittwoch Pech bei der Auslosung hatte, hat an diesem Donnerstag noch eine Chance: Ab 13 Uhr können noch Tickets für das Auftaktspiel des VfL Osnabrück am Freitag (19 Uhr, Bremer Brücke) gegen den MSV Duisburg gebucht werden.

Zugreifen können nur die etwa 700 Inhaber einer Dauerkarte des Modells "Kombi", die am Mittwoch keine Einladung zur Buchung eines Tagestickets, sondern eine Absage bekommen hatten. Ab 13 Uhr können diese VfL-Fans entweder direkt im Fan