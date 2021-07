TSV Havelse: Vom ersten Tag an geht es um den Klassenerhalt

Weil das eigene Stadion zu klein ist, weicht der TSV Havelse in die HDI-Arena nach Hannover aus.

imago/Noah Wedel

Garbsen. Am 23. Juli startet die Saison 2021/22 in der 3. Fußball-Liga. In einer Serie stellen wir die Konkurrenten des VfL Osnabrück vor. Heute: Der TSV Havelse.

Der TSV Havelse hat den Sprung von der Regionalliga in die 3. Fußball-Liga geschafft. Dort geht es für den Aufsteiger vom ersten Spieltag an um den Klassenerhalt. Allerdings will der Underdog auch für die eine oder andere Überraschung sorge