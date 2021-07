Konzentriert bei der Arbeit: Timo Beermann im Testspiel gegen den FC Groningen.

Helmut Kemme

Osnabrück. Timo Beermann ist ein Junge der Region, der schon in der Jugend zum VfL Osnabrück wechselte. Wie er den Abstieg verarbeitet hat, was er von der neuen Mannschaft hält und warum er darüber nachgedacht hat, den VfL zu verlassen, sagt der 30-Jährige in diesem Interview.

Die Stimmung im Team scheint besser, als es nach dem bitteren Abstieg zu erwarten wäre. Haben Sie das Kapitel abgehakt?Erst mal muss man sagen, dass der Abstieg megafrustrierend war. Das hat einige Zeit gedauert, damit fertigzuwerden, und w