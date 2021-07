Türkgücü München: Alles hängt an Kivrans Laune

Ausweichspielstätte: Türkgücü muss auch mal im Olympiastadion in München spielen.

imago/MIS

München. Am 23. Juli startet die Saison 2021/22 in der 3. Fußball-Liga. In einer Serie stellen wir die Konkurrenten des VfL Osnabrück vor. Heute: Türkgücü München.

Erstmals seit 2017 beendete Türkgücü zuletzt eine Saison nicht auf Platz eins. Nach zuvor drei Aufstiegen in Serie landeten die Münchner als erster Verein im deutschen Profifußball mit „Migrationshintergrund“ auf Platz 13 der 3. Liga. Lange