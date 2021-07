Vor dem Spiel des VfL Osnabrück: Offene Impfaktion in der Halle Gartlage

Einladung zum Impfen: Am 23. Juli wird eine offene Aktion in der Halle Gartlage angeboten.

imago/Sven Simon

Osnabrück. Die Stadt Osnabrück bietet in Kooperation mit der Herdbuch eG als Betreiberin der Halle Gartlage eine Impfaktion gegen das Coronavirus vor dem Fußballspiel des VfL Osnabrück gegen den MSV Duisburg am Freitag, 23. Juli, an.

„Bei der Aktion in der Halle Gartlage sind alle Personen ab zwölf Jahren – also nicht nur Besucher des Spiels – willkommen, die sich gerne mit dem Impfstoff von Biontech erstimpfen lassen möchten. Auch einen Zweitimpftermin für alle, die be