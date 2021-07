Krank: Aziz Bouhaddouz (vorne).

imago/Team 2

Osnabrück. Eine Woche vor dem Punktspielstart des VfL Osnabrück in der 3. Fußball-Liga herrscht beim Auftaktgegner der Lila-Weißen Corona-Alarm: Der MSV Duisburg meldet drei Fälle.

Nach Informationen der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung habe der MSV am Freitag zunächst gemeldet, dass es drei positive Testergebnisse innerhalb der Mannschaft gebe. Die Duisburger könnten deswegen auch nicht am Wochenende am eigenen Trad