Historisches Geläuf gleich neben der großen Arena: das Stadion Rote Erde.

imago/Thomas Bielefeld

Dortmund. Am 23. Juli startet die Saison 2021/22 in der 3. Fußball-Liga. In einer Serie stellen wir die Konkurrenten des VfL Osnabrück vor. Heute: Die U23 von Borussia Dortmund.

Willkommen zurück! Die U23 von Borussia Dortmund spielte zuletzt in der Saison 2014/15 in der 3. Liga. Nun soll möglichst diese Liga über Jahre gehalten werden.Stadion & StimmungWar es in der vergangenen Spielzeit wegen der Pandemie lan