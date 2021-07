Zweimal in vier Tagen Heim-Derby gegen den SV Meppen?

Das letzte Pflichtspiel gegen den SV Meppen bestritt der VfL Osnabrück am 26. Januar 2019 - nun kommt es am 18. September (Samstag, 14 Uhr) zum Wiedersehen in der 3. Liga - und eventuell ein paar Tage zuvor im NFV-Pokal-Viertelfinale.

osnapix / Titgemeyer

Osnabrück. Das wären Festtage für Derby-Liebhaber: Sollte der VfL Osnabrück in der ersten Runde im NFV-Pokalwettbewerbs bei Atlas Delmenhorst weiterkommen, kommt es innerhalb von vier Tagen zweimal an der Bremer Brücke zum Derby gegen den SV Meppen.

In der ersten Runde des Landespokalwettbewerbs, über den der VfL den DFB-Pokalwettbewerb 2022/23 erreichen will, treten die Lila-Weißen beim Regionalligisten Atlas Delmenhorst an. Offiziell angesetzt ist die Partie für das Wochenende 7./8.