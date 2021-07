Party-Hotspot bei den Heimspielen von 1860: das Grünwalder Stadion in München.

München. Am 23. Juli startet die Saison 2021/22 in der 3. Fußball-Liga. In einer Serie stellen wir die Konkurrenten des VfL Osnabrück vor. Heute: TSV 1860 München.

Nach dem Absturz in die Regionalliga vor vier Jahren arbeitet sich der TSV 1860 München Jahr für Jahr nach oben. Doch die gestiegene Erwartungshaltung lastet auf dem Vorjahres-Vierten der 3. Fußball-Liga.Geschichte & Tradition Was kling