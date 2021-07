Abstandsregeln und Maskenpflicht galten beim VfL Osnabrück für die Fan-Rückkehr an die Bremer Brücke im Testspiel gegen PSV Eindhoven.

Helmut Kemme

Osnabrück. Auf Grundlage des Testspiels gegen PSV Eindhoven will die Stadt Osnabrück in dieser Woche entscheiden, wie viele Fans zum ersten Heimspiel des VfL Osnabrück in der 3. Fußball-Liga zugelassen werden können. Für den Saisonauftakt gegen den MSV Duisburg (23. Juli, 19 Uhr) hat der VfL die Zulassung von 7600 Zuschauern beantragt, wie Katharina Pötter als zuständige Vorständin der Stadt Osnabrück auf Anfrage erklärte.

Beim Testspiel gegen den niederländischen Erstligisten (0:0) waren am vergangenen Samstag 5300 Zuschauer an der Bremer Brücke erlaubt. 3051 Fans kamen. Die Partie war nicht nur als sportliche Standortbestimmung, sondern auch als o