24.302 Zuschauer finden im Carl-Benz-Stadion in Mannheim Platz.

imago/Picture Point

Mannheim. Am 23. Juli startet die Saison 2021/22 in der 3. Fußball-Liga. In einer Serie stellen wir die Konkurrenten des VfL Osnabrück vor. Heute: Waldhof Mannheim.

Der SV Waldhof Mannheim hat sich nach dem Aufstieg vor zwei Jahren in der 3. Fußball-Liga etabliert. Doch der ehemalige Bundesligist hat ein Fernziel.Geschichte & Tradition Wer Waldhof Mannheim sagt, der denkt automatisch an Trainer K