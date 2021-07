Ein verdientes 0:0 gegen den niederländischen Erstligisten PSV Eindhoven erkämpfte und erspielte sich der VfL Osnabrück.

Helmut Kemme

Osnabrück. 3000 Zuschauer verabschiedeten die neue Mannschaft des VfL Osnabrück nach dem ersten Spiel der Saison 2021/22 an der Bremer Brücke mit viel Beifall. Und das lag nicht nur an dem respektablen Ergebnis, sondern vor allem an dem fußballerischen Erlebnis.

Das 0:0 gegen den niederländischen Erstligisten PSV Eindhoven um Weltmeister Mario Götze war der verdiente Lohn für einen mutigen, beherzten und unbekümmerten Auftritt einer Mannschaft, die das Potenzial haben könnte, die Abstiegsdepression