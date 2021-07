Neuer Name: Die Arena in Halle trägt seit kurzer Zeit den Namen „Leuna Chemie Stadion“.

imago/foto2press

Halle (Saale). Am 23. Juli startet die Saison 2021/22 in der 3. Fußball-Liga. In einer Serie stellen wir die Konkurrenten des VfL Osnabrück vor. Heute: Der Hallesche FC.

Beim Halleschen FC kann man vom „Dino der 3. Liga“ sprechen. Seit 2012 gehört der HFC der Spielklasse an, die Zukunft soll sich durchaus aber eine Klasse höher abspielen.Geschichte & TraditionSeine größten Erfolge feierte der Hallesche