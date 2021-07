Im Trainingslager dabei: Mario Götze (links) und Philipp Max.

imago/ANP

Osnabrück. Testspiel gegen hochkarätige Gäste: Wenn der VfL Osnabrück am Samstag (16 Uhr, Bremer Brücke) gegen den niederländischen Erstligisten und Champions-League-Qualifikanten PSV Eindhoven antritt, dürfen sich die Zuschauer auch auf einige bekannte Namen freuen.

Die Niederländer befinden sich aktuell im Trainingslager in Deutschland. Der Tross um den deutschen Trainer Roger Schmidt hat auf dem Gelände der Hotel-Residence Klosterpforte in Harsewinkel seine Zelte aufgeschlagen. Am Mittwoch gewann die