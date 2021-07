Klein, fein - aber mit einigen Schwachstellen: die Sportclub-Arena in Verl.

imago/Noah Wedel

Verl. Am 23. Juli startet die Saison 2021/22 in der 3. Fußball-Liga. In einer Serie stellen wir die Konkurrenten des VfL Osnabrück vor. Heute: Der SC Verl.

Der Aufsteiger der vergangenen Saison entwickelte sich zum Überraschungsteam (Platz sieben). Und der SC Verl hat in Zukunft nicht vor, die 3. Liga wieder zu verlassen. Geschichte & TraditionRaimund Bertels wurde oft belächelt