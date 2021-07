VfL-Trainer Daniel Scherning mit Stürmer Felix Higl (von links).

Helmut Kemme

Ankum. Und immer wieder der Countdown, bei jedem Einwurf, jeder Ecke: „Drei, zwei...“, zählt Daniel Scherning laut herunter. Der Trainer hält das Tempo beim VfL Osnabrück im Trainingslager hoch, damit sein Team erst mal nach schnellen Lösungen sucht. In Umschaltmomenten sollen die Lila-Weißen schnell schalten.

Die niedrigen Corona-Inzidenzwerte machen es möglich: Anders als beim Quarantäne-Trainingslager auf der Zweitliga-Zielgeraden Ende Mai ist der VfL in der Sommer-Vorbereitung in Ankum nicht mehr komplett in einer Blase abgeschottet. So dur