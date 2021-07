Viktoria Berlin: Dritte Fußball-Kraft in der Hauptstadt

Wird zur neuen Drittliga-Heimat der Viktoria: das Stadion im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark.

imago/Contrast

Berlin . Am 23. Juli startet die Saison in der 3. Fußball-Liga. In einer Serie stellen wir die Konkurrenten des VfL Osnabrück vor. Heute: Aufsteiger Viktoria Berlin.

Viermal stand Viktoria Berlin Anfang des 20. Jahrhunderts im Finale um die deutsche Meisterschaft (und gewann 1908 und 1911), Ende 2018 musste der Club Insolvenz anmelden. Nun hat sich die Viktoria (offiziell FC Viktoria 1889 Berlin Lichter