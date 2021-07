VfL Osnabrück: Training ohne fünf Profis am Dienstag in Ankum

Bei der Trainingseinheit des VfL Osnabrück am Dienstagvormittag in Ankum musste Trainer Daniel Scherning (Mitte, in Blau) ohne fünf Profis auskommen.

Helmut Kemme

Ankum. Möglichst wenig Freiraum für den ballführenden Gegenspieler und schnelles Umschalten bei Ballgewinnen und -verlusten: Das sind Grundzutaten im Spiel von Daniel Scherning, an denen der Trainer mit seinen Drittliga-Fußballern des VfL Osnabrück auch im Trainingslager in Ankum arbeiten will.

Am Dienstag lief nach der anfänglichen Technikeinheit zum Aufwärmen entsprechend viel der Ball. „Es war eher eine Fitnesseinheit im Fußballbereich, um die Jungs auszubelasten – weg von der Taktik“, fasste Scherning seine Überlegungen zusamm