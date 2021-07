Mit etwa 31.500 Plätzen das drittgrößte Stadion in der 3. Liga: die Schauinsland Reisen-Arena in Duisburg.

imago/Eibner

Duisburg. Am 23. Juli startet die Saison 2021/22 in der 3. Fußball-Liga. In einer Serie stellen wir die Konkurrenten des VfL Osnabrück vor. Heute: Auftaktgegner MSV Duisburg.

Das Bundesliga-Gründungsmitglied wurde 1964 mit Trainer Rudi Gutendorf und Spielern wie Weltmeister Helmut Rahn Zweiter im Meisterrennen hinter dem 1. FC Köln. Noch heute genießt das Team von einst einen Legendenstatus. Viermal stand der M