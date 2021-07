In die Jahre gekommenes Dauerthema: die Flyeralarm-Arena in Würzburg.

imago/HJS

Würzburg. Am 23. Juli startet die Saison in der 3. Fußball-Liga. In einer Serie stellen wir die Konkurrenten des VfL Osnabrück vor. Heute: Die Würzburger Kickers.

Länger als eine Saison hielten sich die Würzbuger Kickers nie in der 2. Fußball-Bundesliga – das war schon 1977/78 so, wiederholte sich 2016/17 und wurde nur durch die chaotische Spielzeit 2020/21 mit drei Trainerwechseln getoppt, in der d