Der DFB-Pokal ist das große Ziel. Am Sonntag sind die Paarungen der ersten Hauptrunde ausgelost worden.

imago/motivio

Osnabrück. Der VfL Osnabrück empfängt in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals 2021/22 Bundesliga-Absteiger Werder Bremen. Die Sportfreunde Lotte treffen auf den Karlsruher SC. Das hat die Auslosung am Sonntagabend in der ARD-Sportschau ergeben.

Für die Lila-Weißen könnte es ein Wiedersehen mit den beiden früheren Osnabrückern Felix Agu und Christian Groß werden – sofern beide den Grün-Weißen nach dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga erhalten bleiben. „Ein Traditionsverein,