In Ankum bezieht der VfL Osnabrück ab Montag sein Trainingslager – zuletzt war der VfL im Mai in Ankum in Zwangsquarantäne.

osnapix/Titgemeyer

Ankum. Nach der zweiten Vorbereitungswoche und dem freien Tag am Sonntag reist der VfL-Tross am Montag ins Trainingslager. Es geht wieder ins See- und Sporthotel nach Ankum, an jenen Ort, wo der VfL zuletzt vom 12. bis 21. Mai im Quarantäne-Trainingslager untergebracht war.

Acht Spieler aus dem aktuellen Kader waren bereits im Mai in der von der DFL angeordneten Zwangsquarantäne am Ende einer langen Saison, die in den Abstieg mündete. Kommen da keine negativen Erinnerungen hoch? „Auf keinen Fall“, sagte Ulrich