SV Meppen: Der Vorstands-Chef lebt in Osnabrück

Wurde in den vergangenen Jahren aufgepeppt: die Hänsch-Arena in Meppen.

Dieter Kremer

Meppen. Am 23. Juli startet die Saison in der 3. Fußball-Liga. In einer Serie stellen wir die Konkurrenten des VfL Osnabrück vor. Heute: Der SV Meppen.

Das Emsland atmete auf: Sportlich war der SV Meppen nach der vergangenen Saison abgestiegen, doch dann bekam der KFC Uerdingen keine Lizenz – und der SVM durfte doch wieder für ein weiteres Jahr 3. Liga planen.Geschichte & TraditionIn s