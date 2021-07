Der VfL Osnabrück startet mit einem Heimspiel in die neue Drittliga-Saison

7. August 2016: Der VfL Osnabrück (hier mit Marc Heider, links) und der MSV Duisburg trennten sich in der 3. Liga 1:1.

imago/foto2press

Osnabrück. Der VfL Osnabrück startet mit einem Heimspiel in die neue Saison der 3. Fußball-Liga.

Dabei bekommen es die Lila-Weißen am Wochenende vom 23. bis 26. Juli 2021 mit dem MSV Duisburg zu tun. Die zeitgenauen Terminierungen sollen in den nächsten Tagen folgen. Am 8. Spieltag (10. bis 13. September) muss der VfL bei Eintracht Bra