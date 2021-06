Nach fünf Jahren und 156 Pflichtspielen für den VfL Osnabrück sucht Bashkim Ajdini (in Lila, rechts) sein Glück beim SV Sandhausen.

Helmut Kemme

Osnabrück/Sandhausen. Das deutsche EM-Aus verfolgte Bashkim Ajdini in einem Hotelzimmer nahe Heidelberg. Nach fünf Jahren beim VfL Osnabrück hat für den 28-jährigen Fußballprofi im Süden Deutschlands ein neuer sportlicher Lebensabschnitt begonnen.

Medizincheck und Vertragsunterzeichnung am Montag, erste Trainingseinheit beim SV Sandhausen am Dienstag: Es ging am Ende ganz schnell, dass auch der Rechtsverteidiger ein Teil des großen lila-weißen Umbruchs nach dem Abstieg in die 3. Lig