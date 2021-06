Bleibt länger: Sven Köhler.

imago/osnapix

Osnabrück. Der VfL Osnabrück hat nach eigenen Angaben den Vertrag mit Sven Köhler vorzeitig verlängert. Über die Laufzeit des Vertrags macht der Club keine Angaben.

Köhler kam im Sommer 2019 vom SV Lippstadt aus der Regionalliga zum VfL Osnabrück in die 2. Bundesliga. In der Winterpause der abgelaufenen Saison wurde Köhler zum SC Verl in die 3. Liga verliehen. Dort kam er in der Halbserie auf 13