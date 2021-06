Die VfL-Anhänger mögen ihn, er mag die VfL-Anhänger: Ulrich Taffertshofer.

imago/nordphoto

Osnabrück. „Der Sheriff bleibt in der Stadt.“ So lautet der beliebteste Satz der vergangenen Woche. Zumindest unter den Anhängern des VfL Osnabrück. Die Nachricht, dass Ulrich Taffertshofer auch in der neuen Saison für die Lila-Weißen in der 3. Fußball-Liga auflaufen wird, ist beim Großteil mit Freude angekommen.

Wie lange er dem VfL nun erst einmal erhalten bleibt? Diese Information soll nach Meinung des Vereins neuerdings nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sein. Ob bis 2022, 2023 oder länger – egal. Der „Sheriff“ steht für, na was wohl – Sicher