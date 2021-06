Osnabrück. Ein neuer Testspieler und ein weiteres Testspiel: Fußball-Drittligist VfL Osnabrück startet mit frischen Informationen in die Woche.

„Bis Samstag wird Gustav Marcussen mittrainieren“, teilt der Club mit. Der 23-jährige Däne ist offensiv variabel einsetzbar. In der vergangenen Saison spielte er für den KFC Uerdingen in der 3. Liga (25 Einsätze, vier Tore).



Neu im Vorbereitungsprogramm ist das Testspiel am Freitagabend (18.30 Uhr, Quitt-Stadion in Ankum) gegen den SSV Jeddeloh. Nach Angaben des VfL sind in Ankum 500 Zuschauer zugelassen. Tickets für das Spiel seien in der Filiale der Deutschen Post, „Der gelbe Punkt“ (Alte Post-Passage 3, Ankum), im Vorverkauf erhältlich (alternativ Tageskasse) – Preise: Vollzahler acht Euro, Kinder und Senioren sechs Euro.

Karten für Groningen-Spiel

Für das Spiel am Samstag beim Regionalligisten BSV Rehden seien 600 Zuschauer zugelassen. Tickets für diese Partie soll es ausschließlich an der Tageskasse geben (Sitzplatz acht Euro, Stehplatz fünf Euro).

Auch für den Test gegen den niederländischen Erstligisten FC Groningen am 17. Juli in Ankum starte der Vorverkauf in dieser Woche. Ab Mittwoch, 30. Juni, seien in dern Post-Filiale „Der gelbe Punkt“ (Alte Post-Passage 3, Ankum) Tickets erhältlich. Preise: Vollzahler zehn Euro, Kinder und Senioren acht Euro.