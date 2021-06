Probespieler Andreas Wiegel (in Lila-Weiß) kniete sich beim Test in Bersenbrück rein (hier gegen Daniel Zimmermann). Ob der Verteidiger dauerhaft beim VfL Osnabrück bleibt, ist noch offen.

Helmut Kemme

Bersenbrück. Fußball-Drittligist VfL Osnabrück hat nach der ersten Trainingswoche am Samstag das erste Vorbereitungsspiel erfolgreich bestritten. Beim 7:0-Sieg beim Oberligisten TuS Bersenbrück zeigte sich der VfL vor allem in der ersten Halbzeit in großer Spiellaune.

Es war zwar noch nicht alles ohne Einschränkungen möglich, aber das erste Vorbereitungsspiel vom Zweitliga-Absteiger in der Region brachte ein wenig Normalität in den Fußballalltag zurück. 500 Zuschauer säumten den Rasenplatz im Hasestadion