Osnabrück. Die erste Trainingswoche haben die Profis des VfL Osnabrück hinter sich. Zum Abschluss steht das Testspiel bei TuS Bersenbrück auf dem Plan. Auf noz.de können Sie die Partie am Samstag ab 15 Uhr im Livestream verfolgen.

Der VfL Osnabrück bereitet sich seit Anfang der Woche auf die Saison 2021/2022 in der 3. Liga vor. Nach dem Auftakt am Montag bat der neue Cheftrainer Daniel Scherning seine Mannschaft täglich zum Training, zum Teil sogar zweimal am Tag (Dienstag und Donnerstag).

Am Samstag steht das erste Testspiel auf dem Plan. Die Lilaweißen gastieren um 15 Uhr im Hasestadion in Bersenbrück. Dort trifft der VfL auf den Oberligisten TuS Bersenbrück. Auf noz.de übertragen wir das Testspiel live. Marc Wiemeyer vom VfL-Liveradio wird das Spiel kommentieren.



Hier können Sie die Partie im Livestream verfolgen:

Nach aktuellem Stand sind beim dem Testspiel am Samstag 500 Zuschauer zugelassen. Tickets können Interessierte in der Geschäftsstelle des TuS Bersenbrück erwerben. Einlass am Samstag ist ab 14 Uhr.