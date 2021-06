Eine Lesung an der Bremer Brücke Copyright: imago/Hans Blossey

imago sportfotodienst

Osnabrück. Zehn Jahre alt wird das Fanprojekt Osnabrück in diesen Tagen - und zum Jubiläum haben sich die Macher des Fanprojektes in Ronny Blaschke einen ausgewiesenen wie kritischen Fußballkenner eingeladen: Ronny Blaschke wird am Freitagabend auf dem Affenfelsen an der Bremer Brücke aus seinem aktuellen Buch "Machtspieler" lesen.

Blaschke wird darüber berichten, wie die Politik den Fußball instrumentalisiert und dieser somit zum Spielball zwischen Propaganda und Protest gerät.Das Politik sich des Fußballs bedient, ist nichts Neues - das wurde auch schon vor den Deba