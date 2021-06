Traf bei der Informationsveranstaltung am Montag den Ton der lila-weißen Mitglieder: VfL-Geschäftsführer Michael Welling (hier ein Foto von der Vorstellung von Sportdirektor Amir Shapourzadeh).

Helmut Kemme

Osnabrück. Der Abstieg in die 3. Fußball-Liga, viel Bewegung auf dem Trainerstuhl und der unerwartete Abschied von Sport-Geschäftsführer Benjamin Schmedes – wenn er gewusst hätte, welch turbulente Zeit ihn vom Amtsantritt am 15. Februar bis zum 1. Juni beim VfL Osnabrück erwartet, hätte er vor seiner Vertragsunterschrift mindestens noch mal gezögert, ließ Michael Welling durchblicken. Nun spielt der Geschäftsführer der Lila-Weißen eine zentrale Rolle beim erhofften Aufbruch.

„100 Prozent Leidenschaft – Chapeau, H. (Herr, d.Red) Welling“, schrieb ein Mitglied am Ende der digitalen Informationsveranstaltung am Montagabend in den öffentlichen Chat. „So einen Typen, der vor Leidenschaft brennt, habe ich noch nicht