Mittelfeldspieler Lukas Kunze (rechts) wechselt vom SV Rödinghausen zum VfL Osnabrück.

imago/Noah Wedel

Osnabrück. Der VfL Osnabrück hat seinen 19. Profi für die kommende Saison in der 3. Fußball-Liga unter Vertrag genommen: Mittelfeldspieler Lukas Kunze kommt vom SV Rödinghausen.

Der 23-jährige gebürtige Bielefelder wechselte nach seinen ersten Jahren beim VfL Theesen für einen Saison in den Nachwuchs des FC Schalke 04 (U17). 2015 schloss er sich den A-Junioren des SV Rödinghausen an, bevor er 2017 in die Regionalli