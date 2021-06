Bittet am Montag beim VfL Osnabrück zum ersten Training: Der neue Cheftrainer Daniel Scherning

imago/Revierfoto

Osnabrück. Den einen oder anderen seiner Fußballprofis hat VfL-Trainer Daniel Scherning schon am Rande der medizinischen Untersuchungen getroffen und gesprochen. Mit den anderen hatte er zumindest telefonisch Kontakt. Beim Trainingsauftakt am Montag (14 Uhr) auf der Osnabrücker Illoshöhe trifft der neue Cheftrainer erstmals seinen gesamten bisherigen Kader. „Ich freue mich auf morgen und darauf, alle in der Gruppe kennenzulernen“, sagt er.

Fünf Wochen bleiben bis zum Saisonauftakt in der 3. Fußball-Liga. Damit lasse sich arbeiten, „fünf Wochen sind okay“, sagt Scherning. Nach der langen Vorsaison habe man den Spielern auch erst einmal eine Pause zugestehen müssen. Nun geht es