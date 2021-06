Stellte seine Ideen für den VfL Osnabrück vor: Sportdirektor Amir Shapourzadeh (links), hier neben VfL-Geschäftsführer Michael Welling.

Helmut Kemme

Osnabrück. Auch wenn der VfL Osnabrück wirtschaftlich vergleichsweise gut durch die Corona-Pandemie zu kommen scheint und ein Hauptsponsor gefunden ist, werden die Lila-Weißen in der 3. Fußball-Liga ihren Kader verschlanken. Er plane mit 22 bis 25 Spielern, sagte der neue Sportdirektor Amir Shapourzadeh am Freitag bei einem Freiluft-Pressegespräch am Stadion. Die wichtigsten Punkte.

Der Kader soll schrumpfen. In der vergangenen Saison hatte der VfL 29 Spieler unter Vertrag. Für die Drittliga-Spielzeit plane er mit 22 bis 25 Spielern, sagte Shapourzadeh, „wir wollen jede Position doppelt besetzen“. Dass sich bis zum Tra