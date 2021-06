VfL-Präsident Manfred Hülsmann will in den kommenden zwei Jahren zurück in die 2. Fußball-Bundesliga.

imago/Kirchner-Media

Osnabrück. Der sofortige Wiederaufstieg in dieser Saison ist kein Muss für Manfred Hülsmann, aber aus der 3. Fußball-Liga will er „so schnell wie möglich wieder raus“. In den kommenden zwei Jahren hofft der Präsident des VfL Osnabrück auf die Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga.

Das hat Hülsmann in einem Videogespräch mit der Osnabrücker CDU-Oberbürgermeisterkandidatin Katharina Pötter erklärt. Dabei ging es neben der sportlichen Ausgangslage auch um das Trainingszentrum in der Gartlage, den Stadionstandort und die