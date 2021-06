VfL-Topscorer Kerk schließt sich wie erwartet Hannover 96 an

Sebastian Kerk verlässt den VfL Osnabrück und schließt sich Hannover 96 an.

imago/Nico Paetzel

Osnabrück. Sebastian Kerk verlässt den VfL Osnabrück nach dem Abstieg wie erwartet und schließt sich dem Fußball-Zweitligisten Hannover 96 an.

Das haben die Lila-Weißen am Mittwoch bekanntgegeben. Kerk hatte sich erst in der vergangenen Saison dem VfL angeschlossen und war in der Abstiegssaison zum Topscorer avanciert. Nach dem Abstieg zog der 27-jährige Offensivspieler eine Ausst