Osnabrück. Etienne Amenyidos Wechsel vom VfL Osnabrück zum FC St. Pauli ist perfekt. Am Mittwoch vermeldete der Kiezclub die Verpflichtung des 23-jährigen Offensivspielers. Der Wechsel bringt den Lila-Weißen noch eine stattliche Ablöse ein – ein finanzieller „warmer Regen“ nach dem Abstieg des VfL in die 3. Fußball-Liga.

Der VfL kann nach Informationen unserer Zeitung mit einem Zahlungseingang von mehr als 350000 Euro rechnen, auch wenn die Vereine zu den Ablösemodalitäten keine Angaben machten. Im Fall einer positiven Entwicklung Amenyidos beim Zweitligisten könnten die Osnabrücker noch einen Nachschlag in sechsstelliger Höhe erhalten. Zur Laufzeit des Vertrages machten die Hamburger keine Angaben.

Bei Amenyido war die Vertragssituation in Osnabrück anders gelagert als bei Sebastian Kerk, der mit Hannover 96 in Verhandlungen ist, aber dessen Wechsel zu den „Roten“ noch nicht als perfekt gemeldet wurde. Dem Vernehmen nach herrscht grundsätzlich Einigkeit, aber noch sind nicht alle Formalia abgehandelt. Amenyidos Vertrag galt nach Informationen unserer Redaktion ohne Ausstiegsklausel bis 2022 auch in der 3. Liga, so dass eine Ablöse mit St. Pauli frei verhandelbar war. Kerk hatte hingegen bei seiner Vertragsunterzeichnung bis 2022 (inklusive 3. Liga) eine feste Ablösesumme im Abstiegsfall in den Vertrag aufnehmen lassen, mutmaßlich 50000 Euro. Die Frist für einen so günstigen Wechsel läuft dem Vernehmen nach an diesem Mittwoch ab. Danach wäre auch die Ablöse für den 27-jährigen VfL-Topscorer frei verhandelbar. Vermutlich gilt das Prinzip aus Kerks Vertrag auch bei den anderen Neuverpflichtungen des Sommers 2020: Christian Santos, Ulrich Bapoh und Timo Beermann.



Amenyido soll am Freitag beim Trainingsauftakt erstmals auf dem Rasen in Hamburg stehen. Zehn Tage später geht es dann ins Emsland: Vom 28. Juni bis 6. Juli bezieht St. Pauli ein Trainingslager in Herzlake. „Ich bin sehr glücklich, ab der kommenden Saison das Trikot des FC St. Pauli tragen zu können. Gerade in der Rückrunde haben sie herausragenden und aufregenden Fußball gespielt und ich würde sehr gerne meinen Teil dazu beitragen, dass wir den positiven Weg auch in der kommen Spielzeit fortführen. Gleichzeitig weiß ich, dass noch viel Arbeit vor mir liegt und ich glaube, dass das Millerntor der richtige Ort ist, um mich weiterzuentwickeln“, wurde Amenyido in einer Meldung des FC St. Pauli zitiert. Sportchef Andreas Bornemann erklärte, Amenyido ergänze die St.-Pauli-Offensive „hervorragend“ und sei ein Spielertyp, denn der Club für seine Spielphilosophie benötige.