Auf Spiele vor Zuschauern freuen sich die Fans und Spieler des VfL Osnabrück.

Fotostand/Ellerbrake

Osnabrück. In der Testspielvorbereitung auf den Drittligastart am Wochenende um den 24. Juli treffen die Fußballer des VfL Osnabrück auf zwei niederländische Erstligisten.

Den Testspielstart absolviert der VfL allerdings fünf Tage nach Trainingsstart in Bersenbrück: Am Samstag, 26. Juni, testet er gegen den heimischen TuS anlässlich des 125-jährigen Geburtstags des Oberligisten in 2020 um 15 Uhr im Hasestad