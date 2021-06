Ehemaliger Osnabrücker Spieler Tauer: "Die Fans in Stockholm lieben den VfL"

Wo immer er spielte, wurde Ex-Fußballprofi Jan Tauer durch seine Art schnell zum Publikumsliebling.

imago/Revierfoto

Stockholm/Osnabrück. Nur zweieinhalb Jahre spielte Jan Tauer zwischen 2010 und 2012 für den VfL Osnabrück. Zweieinhalb Jahre, in denen der Publikumsliebling allerdings noch heute sichtbare Spuren hinterließ. 2019 beendete Tauer seine aktive Laufbahn in seiner Wahlheimat Schweden und arbeitet nun an der Karriere nach der Karriere – unter anderem als Gesicht einer bekannten Quiz-App.

Zunächst ein kurzer Rückblick: In der Winterpause der Saison 2009/10 lotste Manager Lothar Gans den damals 26-Jährigen vom Stockholmer Erstligisten Djurgårdens IF zurück nach Deutschland und zum VfL. Durch seine Leistungen wurde Tauer auf A