Ein Vorbild an Einsatzfreude beim VfL Osnabrück: Marc Heider, hier nach dem Sieg gegen den HSV bei den Fans hinter der Ostkurve.

imago/Nico Paetzel

Osnabrück. Offensivspieler Marc Heider bleibt dem VfL Osnabrück erhalten. Die Lila-Weißen haben den Vertrag mit dem 35-Jährigen, der vielen Fans als eine echte Identifikationsfigur im Team gilt, verlängert. Zur Vertragslaufzeit machte der Club keine Angaben.

Die Verlängerung mit dem Offensivmann, der sowohl in der Spitze als auch auf dem Flügel einsetzbar ist und in der vergangenen Spielzeit sogar als Linksverteidiger aushalf, ist die logische Konsequenz aus dem, was Heider vor allem auf der Zi