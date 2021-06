Neues Duo beim VfL: Cheftrainer Daniel Scherning (rechts) und Assistent Danilo de Souza kommen aus Paderborn.

VfL/Jana Lange

Osnabrück. Acht Tage nach dem Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga hat Daniel Scherning einen Antritt hingelegt, der vielen Fans des VfL Osnabrück gefallen dürfte: In seiner Vorstellungsrunde per Videokonferenz gab der neue Trainer einen mutigen und emotionalen Spielstil als Grund-Ausrichtung vor – für den nun das richtige Personal auf dem Rasen gefunden werden muss.

Ein Ex-Stürmer mit dem Vornamen Daniel als Coach – das dürfte bei einigen im Umfeld Erinnerungen an die erfolgreichen Zeiten unter Daniel Thioune geweckt haben. „Aber ich war nicht ein ganz so guter Stürmer und nicht ganz so erfolgreich“,