Die Zeit von Markus Feldhoff beim VfL Osnabrück ist abgelaufen. An diesem Montag wollen die Lila-Weißen einen neuen Cheftrainer vorstellen.

imago/Sportfoto Zink/Wolfgang Zink

Osnabrück. Der VfL Osnabrück hat für den Neustart in der 3. Fußball-Liga einen neuen Cheftrainer gefunden. Er soll an diesem Montagnachmittag in einer Video-Pressekonferenz präsentiert werden.

Für 14 Uhr haben die Lila-Weißen zu einer virtuellen Pressekonferenz eingeladen, auf der der neue Cheftrainer vorgestellt werden soll. Außer ihm sitzt auch VfL-Geschäftsführer Michael Welling mit auf dem Podium. Mit dem Abstieg aus der 2. F