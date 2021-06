Marc Heider: Es gibt immer noch was zu entfachen beim VfL Osnabrück

Mit Kampfgeist und Toren stemmte sich Marc Heider gegen den Abstieg - hier beim Jubel nach seinem Siegtor gegen den Hamburger SV.

imago-images/Nico Paetzel

Osnabrück. Er war das Gesicht des Osnabrücker Aufbäumens gegen den Abstieg: Marc Heider, Kapitän der Aufstiegsmannschaft von 2019, personifizierte die Tugenden, die viele Fans als Grundlage ihrer lila-weißen Identität sehen. In diesem Interview beschreibt der 35-Jährige, wie tief die Enttäuschung sitzt, wie sehr die Fans gefehlt haben und warum er sich eine Zukunft beim VfL vorstellen kann.

Marc Heider stammt aus der Jugend des VfL Osnabrück, verließ den Verein nach sein Profidebüt 2005/06 und kehrte nach drei Jahren in der U23 von Werder Bremen und acht Jahren bei Holstein Kiel im Sommer 2016 an die Bremer Brücke zurück. In d